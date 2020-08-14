Визначився останній новачок УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу прийняв рішення стосовно неявки ФК “Металург” Запоріжжя на перенесений матч 22-го туру Першої ліги проти ФК “Рух”, повідомляє УНН з посиланням на УАФ та сайт “Руху”.
Українська асоціація футболу розглянула справу щодо перенесення гри 22-го туру Першої ліги між “Рухом” і “Металургом”, яка мала відбутись 10 серпня. Але запоріжці повідомили Професійну футбольну лігу, що не мають можливості виїхати на гру до Львова.
За результатом розгляду було прийнято рішення про зарахування “Руху” технічної перемоги — 3:0, а ФК “Металург” Запоріжжя — технічної поразки з рахунком 0:3 за неявку на матч без поважної причини.
У підсумку “Рух” набрав 61 очко у турнірній таблиці і за підсумками сезону отримав право підвищитися у класі.
Додамо, що раніше до УПЛ підвищилися “Минай” та “Інгулець”.