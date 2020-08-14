Определился последний новичок УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о неявке ФК “Металлург” Запорожье на перенесенный матч 22-го тура Первой лиги против ФК “Движение”, сообщает УНН со ссылкой на УАФ и сайт “Руха”.
Украинская ассоциация футбола рассмотрела дело о переносе игры 22-го тура Первой лиги между “Рухом” и “Металлургом”, которая должна была состояться 10 августа. Но запорожцы сообщили Профессиональную футбольную лигу, не имеющих возможности выехать на игру во Львов.
По результатам рассмотрения было принято решение о зачислении “Руху” технической победы — 3:0, а ФК “Металлург” Запорожье — технического поражения со счетом 0: 3 за неявку на матч без уважительной причины.
В итоге “Рух” набрал 61 очко в турнирной таблице и по итогам сезона получил право повыситься в классе.
Добавим, что ранее в УПЛ повысились “Минай” и “Ингулец”.