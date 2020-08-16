"Десна" вышла победителем из матча клубов УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Буче черниговская “Десна” и донецкий “Олимпик” провели контрольный подготовительный матч к старту нового сезона УПЛ, передает УНН со ссылкой на сайт дончан.
Первый острый эпизод возник у ворот “Олимпика” по истечению 10 минут матча. Черниговцы разыграли комбинацию в короткий пас в результате чего Филиппов отправил мяч в пустые ворота, но мгновением раньше боковой арбитр сигнализировал о положении вне игры у футболиста “Десны”.
Счет был открыт на 40-й минуте: Мудрик совершил слаломный забег в стиле Марадоны с центра поля, обыграв по пути сразу несколько оппонентов, и, сместившись с левого фланга ближе к центру, метров с 18-ти закрутил мяч в дальний левый от Кичака угол.
А под конец матча черниговцы удвоили свое преимущество, разыграв в штрафной “Олимпика” комбинацию в стиле “Барселоны”. В результате Бутковский забивал уже в пустые ворота. Итог встречи 2:0 в пользу “Десны”.
Напомним, ставший известным третий новичок УПЛ.