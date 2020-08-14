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Держстат оцінив падіння ВВП у другому кварталі в 11,4%

Держстат оцінив падіння ВВП у другому кварталі в 11,4%

Київ • УНН

 • 15223 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Падіння валового внутрішнього продукту у другому кварталі 2020 року становило 11,4% проти аналогічного періоду 2019 року. Таку оперативну оцінку ВВП оприлюднила Державна служба статистики, передає УНН.

"Реальний ВВП у II кварталі 2020 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 9,9% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2019 року – на 11,4%", - йдеться у повідомленні.

Додамо, ВВП у I кварталі в порівнянні з I кварталом минулого року скоротився на 1,3%.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, падіння економіки України у січні-травні цього року, на тлі пандемії COVID-19, поглибилося до 5,9%.

Українські Національні Новини

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Економіка

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