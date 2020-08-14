Держстат оцінив падіння ВВП у другому кварталі в 11,4%

"Реальний ВВП у II кварталі 2020 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 9,9% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2019 року – на 11,4%", - йдеться у повідомленні.

Додамо, ВВП у I кварталі в порівнянні з I кварталом минулого року скоротився на 1,3%.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, падіння економіки України у січні-травні цього року, на тлі пандемії COVID-19, поглибилося до 5,9%.