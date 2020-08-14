Дружина одного зі звільнених у Мінську українців розповіла про їх стан

"Я говорила з чоловіком. З його слів, стан їхнього здоров’я задовільний, вони не потребують екстреної медичної допомоги", - сказала співрозмовниця УНН, не спростовуючи інформацію про те, що до чоловіків застосовувалося насильство.



Вона зазначила, що звільнені українські громадяни виснажені після перебування у місці тримання та наразі все ще перебувають на території Посольства України в Республіці Білорусь.



Зі слів Олександри, наразі їй не відомо причини, з яких двоє волонтерів були затримані, а також час їх повернення, тому що наразі триває повернення українцям вилучених у них документів.



Як повідомляв УНН, 12 серпня близько 17:00 співробітники МВС Республіки Білорусь затримали двох волонтерів громадської організації "Восток SOS" - громадян України Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.



Також 13 серпня стало відомо про ще одного затриманого у Білорусі українця.



Зранку 14 серпня Білоруська асоціація журналістів повідомила про звільнення затриманих раніше журналістів і волонтерів Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.



Наразі ведуться перемовини з Білоруссю щодо звільнення українця Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Бреста.