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Дружина одного зі звільнених у Мінську українців розповіла про їх стан

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Затримані раніше у Мінську та звільнені сьогодні журналісти та волонтери Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв стверджують, що почуваються задовільно. Про це УНН розповіла Олександра, дружина одного з затриманих чоловіків.

"Я говорила з чоловіком. З його слів, стан їхнього здоров’я задовільний, вони не потребують екстреної медичної допомоги", - сказала співрозмовниця УНН, не спростовуючи інформацію про те, що до чоловіків застосовувалося насильство.

Вона зазначила, що звільнені українські громадяни виснажені після перебування у місці тримання та наразі все ще перебувають на території Посольства України в Республіці Білорусь.

Зі слів Олександри, наразі їй не відомо причини, з яких двоє волонтерів були затримані, а також час їх повернення, тому що наразі триває повернення українцям вилучених у них документів.

Як повідомляв УНН, 12 серпня близько 17:00 співробітники МВС Республіки Білорусь затримали двох волонтерів громадської організації "Восток SOS" - громадян України Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.

Також 13 серпня стало відомо про ще одного затриманого у Білорусі українця.

Зранку 14 серпня Білоруська асоціація журналістів повідомила про звільнення затриманих раніше журналістів і волонтерів Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.

Наразі ведуться перемовини з Білоруссю щодо звільнення українця Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Бреста.

Українські Національні Новини

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