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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71418 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98358 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105452 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125310 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100732 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101632 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103774 просмотра

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Жена одного из освобожденных в Минске украинцев рассказала об их состоянии

Жена одного из освобожденных в Минске украинцев рассказала об их состоянии

Киев  •  УНН

 • 19487 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Задержанные ранее в Минске и освобожденные сегодня журналисты и волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев утверждают, что чувствуют себя удовлетворительно. Об этом УНН рассказала Александра, жена одного из задержанных мужчин.

"Я говорила с мужем. По его словам, состояние их здоровья удовлетворительное, они не нуждаются в экстренной медицинской помощи", - сказала собеседница УНН, не опровергая информацию о том, что к мужчинам применялось насилие.

Она отметила, что освобожденные украинские граждане истощены после пребывания в месте содержания и пока все еще находятся на территории Посольства Украины в Республике Беларусь.

По словам Александры, пока ей не известно причины, по которым двое волонтеров были задержаны, а также время их возвращения, потому что сейчас идет возврат украинцам изъятых у них документов.

Как сообщал УНН, 12 августа около 17:00 сотрудники МВД Республики Беларусь задержали двух волонтеров общественной организации "Восток SOS" - граждан Украины Константин Реуцкого и Евгения Васильева.

Также 13 августа стало известно о еще одном задержанном в Беларуси украинце.

Утром 14 августа Белорусская ассоциация журналистов сообщила об освобождении задержанных ранее журналистов и волонтеров Константин Реуцкого и Евгения Васильева.

Сейчас ведутся переговоры с Беларусью по освобождению украинца Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста.

Украинские Национальные Новости

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