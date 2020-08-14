Госстат оценил падение ВВП во втором квартале в 11,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Падение валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года составило 11,4% против аналогичного периода 2019 года. Такую оперативную оценку ВВП обнародовала Государственная служба статистики, передает УНН.
"Реальный ВВП во II квартале 2020 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 9,9% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению со II кварталом 2019 года - на 11,4%", - говорится в сообщении.
Добавим, ВВП в I квартале по сравнению с I кварталом прошлого года сократился на 1,3%.
Напомним, по данным Минэкономики, падение экономики Украины в январе-мае этого года, на фоне пандемии COVID-19, углубилось до 5,9%.