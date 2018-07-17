Держсекретар США дасть свідчення у Конгресі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Конгресі США заслухають свідчення держсекретаря Майка Помпео. Про це пише Reuters з посиланням на голову комітету сенату з міжнародних справ Боба Коркер, передає УНН.
За інформацією ЗМІ, сенатор не назвав конкретну дату слухань, але додав, що вони пройдуть на наступному тижні.
У той же час, коментарів щодо повідомлення Коркера від представників Держдепартаменту не надходило.
Нагадаємо, Конгрес США розсекретив доповідь про втручання РФ у вибори.