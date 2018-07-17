Госсекретарь США даст показания в Конгрессе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Конгрессе США заслушают показания госсекретаря Майка Помпео. Об этом пишет Reuters со ссылкой на председателя комитета сената по международным делам Боба Коркер, передает УНН.
По информации СМИ, сенатор не назвал конкретную дату слушаний, но добавил, что они пройдут на следующей неделе.
В то же время, комментариев относительно сообщения Коркера от представителей Госдепартамента не поступало.
Напомним, Конгресс США рассекретил доклад о вмешательстве РФ в выборы.