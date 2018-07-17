Госсекретарь США даст показания в Конгрессе

По информации СМИ, сенатор не назвал конкретную дату слушаний, но добавил, что они пройдут на следующей неделе.

В то же время, комментариев относительно сообщения Коркера от представителей Госдепартамента не поступало.

Напомним, Конгресс США рассекретил доклад о вмешательстве РФ в выборы.