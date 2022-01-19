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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Держсекретар США Блінкен прибув до України

Держсекретар США Блінкен прибув до України

Київ • УНН

 • 40997 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з робочим візитом. Фото поділилася кореспондентка CNN Дженніфер Ганслер у середу вранці, пише УНН.

Цитата:

“Ентоні Блінкен прибув до Києва”, — підписала фото у Twitter Ганслер.

Деталі

Візит Держсекретаря США до України 19 січня стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії, вказували у МЗС.

Голова МЗС Дмитро Кулеба та Блінкен під час зустрічі, як там повідомили, проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Глави української та американської дипломатій також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.

Блінкен також зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським.

.@SecBlinken has arrived in Kyiv pic.twitter.com/7b18aohQQP

— Jennifer Hansler (@jmhansler) January 19, 2022

Доповнення

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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