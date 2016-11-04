Держкіно заборонило ще один російський телесеріал
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсним прокатне посвідчення, видане на телесеріал “Недоторканна”, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкіно.
"У зв’язку з чисельними скаргами громадян на трансляцію телесеріалу “Недоторканна” (вир. РФ, реж. Свят О.) та відповідно до статті 15-1 закону України “Про кінематографію”, згідно з яким заборонена трансляція фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року, Державне агентство України з питань кіно прийняло рішення анулювати державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування та скасувати державну реєстрацію телесеріалу “Недоторканна” (вир. РФ, реж. Свят О.)", - йдеться у повідомленні.