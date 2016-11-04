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15 марта, 19:03 • 114092 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163486 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136110 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128736 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111898 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104941 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101060 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133862 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131563 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127789 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госкино запретило еще один российский телесериал

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительным прокатное удостоверение, выданное на телесериал "Неприкасаемые", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино.

"В связи с многочисленными жалобами граждан на трансляцию телесериала " Неприкасаемые " (пр. РФ, реж. Свят О.) и в соответствии со статьей 15-1 Закона Украины" О кинематографии ", согласно которому запрещена трансляция фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, не содержащие популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и / или впервые обнародованы (демонстрируемые) после 1 января 2014 года, государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение аннулировать государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию телесериала "Неприкасаемые" (пр. РФ, реж. Свят О.) ", - говорится в сообщении.

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