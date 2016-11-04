Госкино запретило еще один российский телесериал

"В связи с многочисленными жалобами граждан на трансляцию телесериала " Неприкасаемые " (пр. РФ, реж. Свят О.) и в соответствии со статьей 15-1 Закона Украины" О кинематографии ", согласно которому запрещена трансляция фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, не содержащие популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и / или впервые обнародованы (демонстрируемые) после 1 января 2014 года, государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение аннулировать государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию телесериала "Неприкасаемые" (пр. РФ, реж. Свят О.) ", - говорится в сообщении.