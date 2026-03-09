Держдеп США наказав дипломатам терміново покинути Саудівську Аравію

$43.8150.90
ukenru
8 березня, 19:46 • 14266 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 34627 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 55933 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 35740 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 34377 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 28314 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 38472 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 80525 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 44566 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 44818 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
1.5м/с
72%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Зелені" перемагають консерваторів Мерца на виборах у німецькому Баден-Вюртемберзі8 березня, 21:01 • 10077 перегляди
Велика Британія залишилася із запасами газу лише на два дні - Daily Mail8 березня, 21:23 • 8186 перегляди
росія масово завозить мігрантів з Центральної Азії на ТОТ і вербує їх до армії - ЦНС8 березня, 22:19 • 6278 перегляди
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну00:53 • 12005 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі03:17 • 6022 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 55925 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 78189 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 83406 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 112708 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 75477 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Беньямін Нетаньягу
Іван Федоров
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Україна
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 22360 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 30062 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 32403 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 33280 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 33806 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Дипломатка
Золото
Шахед-136

Держдеп США наказав дипломатам терміново покинути Саудівську Аравію

Київ • УНН

 • 2438 перегляди

Через атаки з боку Ірану американським дипломатам наказано виїхати з Ер-Ріяда. Це перша подібна евакуація після початку авіаударів по Ірану 28 лютого.

Держдеп США наказав дипломатам терміново покинути Саудівську Аравію

Державний департамент США наказав працівникам дипломатичної місії терміново покинути Саудівську Аравію. Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цей крок Держдепартаменту означає, що американські офіційні особи "усвідомлюють ризики, які наростають в регіоні".

Наказ стосується посольства США в Ер-Ріяді, яке зазнало кількох атак з боку Ірану. Людей закликали уникати перебування в цих районах. Зазначається, що це перший такий наказ, виданий з початку ударів по Ірану 28 лютого.

Після початкових авіаударів по Ірану іранські військові відповіли залпами ракет і безпілотників по країнах регіону, зокрема арабських державах Перської затоки, де є американські бази, військова присутність або які вважаються партнерами США та Ізраїлю

- йдеться у статті.

Нагадаємо

3 березня посольство США у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнало атаки двох іранських дронів, що призвело до пожежі та пошкоджень. На момент удару посольство було порожнім, люди не постраждали.

Іранський безпілотник пошкодив частину даху посольства США в Саудівській Аравії - ЗМІ03.03.26, 18:10 • 5789 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ізраїль
Державний департамент США
Ер-Ріяд
Саудівська Аравія
Іран