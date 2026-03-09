Держдеп США наказав дипломатам терміново покинути Саудівську Аравію

Державний департамент США наказав працівникам дипломатичної місії терміново покинути Саудівську Аравію. Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цей крок Держдепартаменту означає, що американські офіційні особи "усвідомлюють ризики, які наростають в регіоні".

Наказ стосується посольства США в Ер-Ріяді, яке зазнало кількох атак з боку Ірану. Людей закликали уникати перебування в цих районах. Зазначається, що це перший такий наказ, виданий з початку ударів по Ірану 28 лютого.

Після початкових авіаударів по Ірану іранські військові відповіли залпами ракет і безпілотників по країнах регіону, зокрема арабських державах Перської затоки, де є американські бази, військова присутність або які вважаються партнерами США та Ізраїлю - йдеться у статті.

Нагадаємо

3 березня посольство США у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнало атаки двох іранських дронів, що призвело до пожежі та пошкоджень. На момент удару посольство було порожнім, люди не постраждали.

