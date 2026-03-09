Госдеп США приказал дипломатам срочно покинуть Саудовскую Аравию
Киев • УНН
Из-за атак со стороны Ирана американским дипломатам приказано выехать из Эр-Рияда. Это первая подобная эвакуация после начала авиаударов по Ирану 28 февраля.
Государственный департамент США приказал работникам дипломатической миссии срочно покинуть Саудовскую Аравию. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что этот шаг Госдепартамента означает, что американские официальные лица "осознают риски, которые нарастают в регионе".
Приказ касается посольства США в Эр-Рияде, которое подверглось нескольким атакам со стороны Ирана. Людей призвали избегать пребывания в этих районах. Отмечается, что это первый такой приказ, изданный с начала ударов по Ирану 28 февраля.
После первоначальных авиаударов по Ирану иранские военные ответили залпами ракет и беспилотников по странам региона, в том числе арабским государствам Персидского залива, где есть американские базы, военное присутствие или которые считаются партнерами США и Израиля
Напомним
3 марта посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглось атаке двух иранских дронов, что привело к пожару и повреждениям. На момент удара посольство было пустым, люди не пострадали.
