Госдеп США приказал дипломатам срочно покинуть Саудовскую Аравию

Государственный департамент США приказал работникам дипломатической миссии срочно покинуть Саудовскую Аравию. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот шаг Госдепартамента означает, что американские официальные лица "осознают риски, которые нарастают в регионе".

Приказ касается посольства США в Эр-Рияде, которое подверглось нескольким атакам со стороны Ирана. Людей призвали избегать пребывания в этих районах. Отмечается, что это первый такой приказ, изданный с начала ударов по Ирану 28 февраля.

После первоначальных авиаударов по Ирану иранские военные ответили залпами ракет и беспилотников по странам региона, в том числе арабским государствам Персидского залива, где есть американские базы, военное присутствие или которые считаются партнерами США и Израиля - говорится в статье.

Напомним

3 марта посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглось атаке двух иранских дронов, что привело к пожару и повреждениям. На момент удара посольство было пустым, люди не пострадали.

