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Держбюджет-2021, статус Донбасу та вибори в США — головні події доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Україні вводять нові карантинні обмеження через COVID-19. Рада збереться на останній сесійний тиждень, щоб прийняти закон про Держбюджет на 2021 рік та низку законів. В США Колегія вибірників підтвердила перемогу Джо Байдена на виборах президента. Про ці та інші новини минулої доби у огляді УНН.

Держбюджет-2021, статус Донбасу та вибори в США — головні події доби

Верховна Рада сьогодні розгляне Держбюджет-2021

На цьому тижні народні депутати України розглянуть законопроекти про особливий статус Донецької та Луганської областей, щодо встановлення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та про обмеження обігу пластикових пакетів.

Сьогодні Верховна Рада на засіданні розгляне законопроекти про Державний бюджет України на 2021 рік. Очікується, що парламент підтримає законопроекти про “особливий статус” Донбасу та діяльність НАЗК.

Категорично проти ухвали Держбюджету-2021 виступає міністр охорони здоров’я Максим Степанов, попереджаючи, що Україну чекає катастрофа через низькі зарплати медиків та недостатнє фінансування медицини.

Документ також вщент розкритикувала відомий лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. Вона закликала нардепів не голосувати за цей законопроект та переглянути витрати на медицину у Держбюджеті-2021.

Особливий статус Донбасу

На засіданні Комітету організації державної влади ВР у понеділок схвалили законопроект про продовження закону про “особливий статус” Донбасу ще на рік. Цей же комітет запросив на зустріч голову української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука та спікера ТКГ Олексія Арестовича, щоб почути від них роз’яснення про “План спільних кроків” по Донбасу.

Раніше “Слузі народу” пояснили, що документ про “особливий статус” Донбасу внесли в Раду для того, щоб представники України на переговорах в Мінську могли спокійно продовжити роботу.

Додамо, що сьогодні розпочнеться дводенна зустріч учасників переговорного процесу по Донбасу у Тристоронній контактній групі. Українська делегація запропонувала розглянути низку питань, зокрема обмін полоненими та чотири нові ділянки розведення військ.

COVID-19 в Україні

В Україні через пандемію з 19 грудня вводять нові карантинні обмеження. Зокрема, вони стосуються проведення святкових та релігійних заходів, роботи закладів освіти та громадського харчування.

З 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тис. грн одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження, заявки вже подали понад 33 тис. українців.

В Україні з офіційним візитом перебуває глава Європейського бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге. Він вже здійснив перші візити у Києві, зокрема, зустрівся з медиками та дав поради про тестування на COVID-19.

Нагадаємо, жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.

В справі про отруєння Навального нові деталі

Після того, як газета The Times повідомила, що, коли російський опозиціонер Олексій Навальний в стані коми був в омській лікарні, була зроблена друга спроба отруїти його, на це відреагували в Кремлі та сам політик.

Зокрема, російський опозиціонер опублікував чергове розслідування — нове відео під назвою “Справа розкрита. Я знаю всіх, хто намагався мене вбити”, яке розповідає про замах на нього. У новому відео демонструється карта Росії, частиною якої зображений незаконно окупований Крим.

Додамо, що спільне розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel встановило імена і звання співробітників ФСБ, які отруїли Навального “Новачком”. Ключову роль в замаху грав спеціальний підрозділ Інституту криміналістики ФСБ.

Новини в світі

У США в Колегії вибірників завершили голосування та підтвердили перемогу кандидата в президенти Джо Байдена, який отримав 306 голосів з 270 необхідних для перемоги. Тим часом діючий президент Америки Дональд Трамп звільнив генерального прокурора Білла Барра та призначив на цю посаду його заступника.

У Великій Британії виявили новий варіант коронавірусу. Через це з 16 грудня в Лондоні будуть діяти максимальні антикоронавірусні обмеження — обмеження третього рівня. Такі ж заходи задіють також в Південному і Західному Ессексі і на півдні Хартфордшира.

У Вірменії глава МЗС Ара Айвазян заявив, що пріорітетом країни є “повернення територій, зайнятих Баку” в Нагірному Карабасі. 19 грудня країна оголосить триденну жалобу за загиблими у війні. Тим часом прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не збирається подавати у відставку і піде з посади глави кабміну тільки за підсумками волевиявлення народу. Також стало відомо, що Баку та Єреван обмінялись військовополоненими.

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