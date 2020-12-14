Рада підтримає законопроекти про "особливий статус" Донбасу та діяльність НАЗК - Гетманцев

“Я не думаю, що буде якась несподіванка. А яка там може бути несподіванка, якщо там закон (законопроект про “особливий статут” Донбасу— ред.) на два слова? Я думаю, що продовження статусу буде проголосовано без будь-яких (питань — ред.). Також і НАЗК (мова йде про два законопроекти, пов’язані з діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції - ред.). Ці законопроекти є спільним напрацюванням всіх фракцій, тому вони будуть проголосовані без питань”, - зазначив нардеп.

Гетманцев зазначив також, що кадрові питання Верховна Рада не буде розглядати.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Рада завтра визначиться з розблокуванням роботи НАЗК та продовженням "особливого статусу" Донбасу.