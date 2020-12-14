Комітет Ради схвалив законопроект про "особливий статус" Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На засіданні комітету організації державної влади в понеділок схвалили законопроект про продовження закону про "особливий статус" Донбасу. Про це написав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram-каналі, передає УНН.
"На засіданні комітету організації державної влади був схвалений законопроект про продовження закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області. Весь комітет у повному складі проголосувала за, за винятком представника партії "Голос" Лозинського, який єдиний проголосував проти і заявив, що його партія буде голосувати в залі так само", - написав Качура.
Нагадаємо, раніше сьогодні глава ВР Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді достатньо голосів для прийняття законопроекту про продовження "особливого статусу" Донбасу на 2021 рік.
У Верховну Раду 7 грудня внесли законопроект про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".
Як пояснили у "Слузі народу", документ внесли для того, щоб представники України на переговорах в Мінську могли спокійно продовжити роботу.