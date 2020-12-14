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Разумков заверил, что в парламенте достаточно голосов для продолжения "особого статуса" Донбасса

Киев • УНН

 • 11722 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Верховной Раде достаточно голосов для принятия законопроекта о продлении "особого статуса" Донбасса на 2021 год. Об этом сказал глава ВР Дмитрий Разумков на брифинге по итогам заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

Разумков заверил, что в парламенте достаточно голосов для продолжения "особого статуса" Донбасса

"Ничего добавляться не будет. Проект закона зарегистрирован, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется уже не первый год - это прежде был 2019 год на 2020-й, теперь 2020 год и на 2021-й год. Надеюсь, что 2022-й год не будет. Но больше дополнительных позиций в этот законопроект добавляться не будет, и именно поэтому я надеюсь, что все фракции готовы будут к тому, что этот вопрос будет рассматриваться и за основу, и в целом", - отметил Разумков.

Глава ВР выразил уверенность, что данный вопрос будет поддержан не всеми нардепами.

"Но, насколько я понимаю ситуацию, то голосов для принятия этого законопроекта достаточно", - добавил он.

Напомним, в Верховную Раду 7 декабря внесли законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Как пояснили в "Слуге народа", документ внесли для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.

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