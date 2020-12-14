Разумков запевнив, що у парламенті достатньо голосів для продовження "особливого статусу" Донбасу

"Нічого додаватись не буде. Проект закону зареєстрований, змінювати його ніхто не буде. Єдине питання, яке змінюється вже не перший рік – це спочатку був 2019 на 2020-й, тепер 2020-й на 2021-й рік. Сподіваюсь, 2022-й рік не буде. Але більше додаткових позицій у цей законопроект додаватись не буде, і саме тому я сподіваюсь, що всі фракції готові будуть до того, це питання буде розглядатись і за основу, і в цілому", - зазначив Разумков.

Голова ВР висловив впевненість, що дане питання буде підтримане не всіма нардепами.

"Але, наскільки я розумію ситуацію, то голосів для прийняття цього законопроекту достатньо", - додав він.

Нагадаємо, до Верховної Ради 7 грудня внесли законопроект про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Як пояснили у "Слузі народу", документ внесли для того, щоб представники України на перемовинах у Мінську могли спокійно продовжити роботу.