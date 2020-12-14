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Рада поддержит законопроекты об "особом статусе" Донбасса и деятельности НАПК - Гетманцев

Киев • УНН

 • 15351 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Завтра, во время пленарного заседания Верховная Рада Украины примет законопроект о продлении закона об "особом статусе" Донбасса и два законопроекта, связанные с деятельностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом заявил народный депутат Украины Даниил Гетманцев, информирует УНН.

Рада поддержит законопроекты об "особом статусе" Донбасса и деятельности НАПК - Гетманцев

"Я не думаю, что будет какая-то неожиданность. А какая там может быть неожиданность, если там закон (законопроект об "особом статусе" Донбасса - ред.) на два слова? Я думаю, что продолжение статуса будет проголосовано без каких-либо (вопросов - ред.). Также и НАПК (речь идет о двух законопроектах, связанных с деятельностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции - ред.). Эти законопроекты являются общей наработкой всех фракций, поэтому они будут проголосованы без вопросов", - отметил нардеп.

Гетманцев отметил также, что кадровые вопросы Верховная Рада не будет рассматривать.

Как сообщал УНН, Рада завтра определится с разблокировкой работы НАПК и продолжением "особого статуса" Донбасса.

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