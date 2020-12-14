Рада завтра визначиться з розблокуванням роботи НАЗК

“На цьому тижні будуть розглядатись два законопроекти, напрацьовані робочою групою… Ці законопроекти будуть розглядатись завтра (15 грудня - ред.). Це законопроекти, пов’язані з діяльністю НАЗК, із урахуванням тих позицій, які були зазначені у рішенні Конституційного Суду 27 жовтня 2020 року”, - сказав Разумков.

З його слів, з приводу зазначених законопроектів усі депутатські фракції та групи займають “достатньо компромісну позицію”.

Нагадаємо, минулого тижня комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому законопроекти № 4470 та № 4471 про відновлення повноважень НАЗК після суперечливого рішення КСУ від 27 жовтня.

Так, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Рішення вплинуло на роботу НАЗК та електронного декларування зокрема.

Після цього у ВР створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни в закон про КСУ - до 1 грудня.

Учасник робочої групи, нардеп Ярослав Юрчишин уточнював, що робоча група не завершить свою роботу 1 грудня, як очікувалося, а продовжить її, поки не запропонує рішення щодо одного з питань - стосовно КСУ.