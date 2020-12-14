Рада завтра определится с разблокировкой работы НАПК

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69769 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 92376 просмотра

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Верхована Рада на заседании во вторник, 15 декабря, рассмотрит два законопроекта, связанные с деятельностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), с учетом позиций, указанных в решении Конституционного Суда от 27 октября. Об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета парламента в понедельник, 14 декабря, передает корреспондент УНН.

"На этой неделе будут рассматриваться два законопроекта, наработанные рабочей группой... Эти законопроекты будут рассматриваться завтра (15 декабря - ред.). Это законопроекты, связанные с деятельностью НАПК, с учетом тех позиций, которые были указаны в решении Конституционного Суда 27 октября 2020 года", - сказал Разумков.

По его словам, по поводу указанных законопроектов все депутатские фракции и группы занимают "достаточно компромиссную позицию".

На прошлой неделе комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроекты № 4470 и № 4471 о восстановлении полномочий НАПК после противоречивого решения КСУ от 27 октября.

Так, 27 октября Конституционный Суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Решение повлияло на работу НАПК и электронного декларирования в частности.

После этого в ВР создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря.

Участник рабочей группы, нардеп Ярослав Юрчишин уточнял  что рабочая группа не завершит свою работу 1 декабря, как ожидалось, а продолжит ее, пока не предложит решение по одному из вопросов - относительно КСУ.

Украинские Национальные Новости

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