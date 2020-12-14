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Кремль про інформацію, що Навального намагалися отруїти двічі: це брехня собача

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав “брехнею” повідомлення англійського видання про те, що Олексія Навального намагалися отруїти двічі. Представник Кремля також використав жаргонізм англійською мовою, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Кремль про інформацію, що Навального намагалися отруїти двічі: це брехня собача

“Все-таки The Sunday Times — недільне чтиво, таке в халаті. Як би вам сказати... Є фейки інформаційні, а є вже такі повідомлення, які, напевно, таким ємним англійським словом назвати. Є таке англійське слово „bullshit“, ось це — bullshit. Більшого не говоритиму”, — сказав Пєсков.

Газета The Times з посиланням на свої джерела повідомила, що, коли Навальний в стані коми був в омській лікарні, була зроблена друга спроба отруїти його. За версією видання, з цією метою співробітники російських спецслужб проникли в лікарню.

Пізніше в лікарні Омська відреагували на матеріали ЗМІ про другу спробу отруєння Навального. Головний токсиколог Омської області та Сибірського федерального округу РФ Олександр Саба, завідувач відділенням в омській лікарні, де лежав Олексій Навальний, назвав “інформаційною „качкою“” статтю видання.

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