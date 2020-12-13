В лікарні Омська відреагували на матеріали ЗМІ про другу спробу отруєння Навального

The Times з посиланням на джерела в західних спецслужбах написала, що ймоврні агенти держбезпеки намагалися отруїти Навального “Новачком”, коли політик лежав в лікарні в Омську. Їх метою, за версією видання, було не допустити того, щоб Навальний прибув до Берліна живим.

“Ніхто, крім медичних працівників, доступу до нього не мав. Все це вигадка від початку до кінця”, — заявив Сабаєв ТАСС. При цьому, за його словами, отруєння Навального “ні первинного, ні вторинного” взагалі не було.

Нагадаємо, Олексію Навальному стало погано 20 серпня на борту літака Томськ — Москва. Рейс екстрено приземлився в Омську, і Навального доставили в місцеву лікарню. Соратники політика відразу ж говорили, що він отруєний, проте лікарі заявляли, що ця версія не підтвердилася. З Омська Навального евакуювали в Берлін, в клініку “Шаріте”, як писали ЗМІ, для евакуації знадобився дзвінок з Кремля. На початку вересня влада Німеччини оголосила, що німецькі лікарі встановили факт отруєння Навального речовиною з групи “Новачок”. Влада Росії причетність до замаху на Навального заперечує.