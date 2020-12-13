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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 74978 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 98792 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115973 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151046 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199146 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195088 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282581 просмотра

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В больнице Омска отреагировали на материалы СМИ о второй попытке отравления Навального

В больнице Омска отреагировали на материалы СМИ о второй попытке отравления Навального

Киев  •  УНН

 • 16022 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа РФ Александр Сабаев, заведующий отделением в омской больнице, где лежал Алексей Навальный, назвал “информационной „уткой“” статью The Times о второй попытке отравления политика, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

The Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах написала, что предполагаемые агенты госбезопасности пытались отравить Навального “Новичком”, когда политик лежал в больнице в Омске. Их целью, по версии издания, было не допустить того, чтобы Навальный прибыл в Берлин живым.

“Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца”, — заявил Сабаев ТАСС. При этом, по его словам, отравления Навального “ни первичного, ни вторичного” вообще не было.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Рейс экстренно приземлился в Омске, и Навального доставили в местную больницу. Соратники политика сразу же говорили, что он отравлен, однако врачи заявляли, что эта версия не подтвердилась. Из Омска Навального эвакуировали в Берлин, в клинику “Шарите”, как писали СМИ, для эвакуации понадобился звонок из Кремля. В начале сентября власти Германии объявили, что немецкие врачи установили факт отравления Навального веществом из группы “Новичок”. Власти России причастность к покушению на Навального отрицают.

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