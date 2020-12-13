В больнице Омска отреагировали на материалы СМИ о второй попытке отравления Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа РФ Александр Сабаев, заведующий отделением в омской больнице, где лежал Алексей Навальный, назвал “информационной „уткой“” статью The Times о второй попытке отравления политика, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
The Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах написала, что предполагаемые агенты госбезопасности пытались отравить Навального “Новичком”, когда политик лежал в больнице в Омске. Их целью, по версии издания, было не допустить того, чтобы Навальный прибыл в Берлин живым.
“Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца”, — заявил Сабаев ТАСС. При этом, по его словам, отравления Навального “ни первичного, ни вторичного” вообще не было.
Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Рейс экстренно приземлился в Омске, и Навального доставили в местную больницу. Соратники политика сразу же говорили, что он отравлен, однако врачи заявляли, что эта версия не подтвердилась. Из Омска Навального эвакуировали в Берлин, в клинику “Шарите”, как писали СМИ, для эвакуации понадобился звонок из Кремля. В начале сентября власти Германии объявили, что немецкие врачи установили факт отравления Навального веществом из группы “Новичок”. Власти России причастность к покушению на Навального отрицают.