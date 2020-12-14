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Кремль об информации, что Навального пытались отравить дважды: это чушь собачья

Киев • УНН

 • 11545 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал “чушью” сообщения английского издания о том, что Алексея Навального пытались отравить дважды. Представитель Кремля также использовал жаргонизм на английском языке, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Кремль об информации, что Навального пытались отравить дважды: это чушь собачья

“Все-таки The Sunday Times — воскресное чтиво, такое в халате. Как бы вам сказать... Есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, таким емким английским словом назвать. Есть такое английское слово „bullshit“, вот это — bullshit. Большего не буду говорить”, — сказал Песков.

Газета The Times со ссылкой на свои источники сообщила, что, когда Навальный в состоянии комы находился в омской больнице, была предпринята вторая попытка отравить его. По версии издания, с этой целью сотрудники российских спецслужб проникли в больницу.

Позже в больнице Омска отреагировали на материалы СМИ о второй попытке отравления Навального. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа РФ Александр Сабаев, заведующий отделением в омской больнице, где лежал Алексей Навальный, назвал “информационной „уткой“” статью издания.

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