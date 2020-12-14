Кремль об информации, что Навального пытались отравить дважды: это чушь собачья
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал “чушью” сообщения английского издания о том, что Алексея Навального пытались отравить дважды. Представитель Кремля также использовал жаргонизм на английском языке, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
“Все-таки The Sunday Times — воскресное чтиво, такое в халате. Как бы вам сказать... Есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, таким емким английским словом назвать. Есть такое английское слово „bullshit“, вот это — bullshit. Большего не буду говорить”, — сказал Песков.
Газета The Times со ссылкой на свои источники сообщила, что, когда Навальный в состоянии комы находился в омской больнице, была предпринята вторая попытка отравить его. По версии издания, с этой целью сотрудники российских спецслужб проникли в больницу.
Позже в больнице Омска отреагировали на материалы СМИ о второй попытке отравления Навального. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа РФ Александр Сабаев, заведующий отделением в омской больнице, где лежал Алексей Навальный, назвал “информационной „уткой“” статью издания.