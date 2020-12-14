Від пакетів до "особливого статусу" Донбасу: у Раді назвали законопроекти, які планують розглянути на тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На цьому тижні народні депутати розглянуть законопроекти, зокрема про особливий статус Донецької та Луганської областей, щодо встановлення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та про обмеження обігу пластикових пакетів. Також заплановане фінальне голосування за Державний бюджет на 2021 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВР.
Так, у Верховній Раді України повідомляється, що у вівторок, 15 грудня нардепи розглянуть законопроекти:
• № 4000, №4100-д – фінальне голосування за бюджет;
• № 4467 – про особливий статус Донецької та Луганської областей;
• № 4470 і № 4471 – щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції;
• № 3014 – про електронні комунікації.
В середу, 16 грудня:
•№ 4065 – щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування.
В четвер, 17 грудня:
• №3760 – про державну підтримку проектів зі значними інвестиціями;
• №3623 – щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.
Так, в п'ятницю, 18 грудня:
• №4460-д – щодо встановлення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації;
• №3087-д – про Бюро економічної безпеки України;
• № 2051-1-д – про обмеження обігу пластикових пакетів.
Нагадаємо, голова ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада на засіданні у четвер розгляне законопроект Президента Володимира Зеленського про “інвестиційних нянь”.
Також Разумков повідомляв, що ВР може розглянути проект Державного бюджету на 2021 рік 15 грудня.
Як повідомлялося, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський заявив, що у парламентській фракції “Слуга народу” не знайшли голосів за Державний бюджет на 2021 рік, як і за призначення міністра освіти.