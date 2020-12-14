Від пакетів до "особливого статусу" Донбасу: у Раді назвали законопроекти, які планують розглянути на тижні

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 137678 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 94273 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 90533 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 98864 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 119546 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 134742 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 218737 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215622 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186193 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175825 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1м/с
94%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 96916 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 41928 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 38842 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 141269 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 36258 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 137685 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 142500 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 272688 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 297200 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 380450 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 37112 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 26418 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 39659 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 42725 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 124568 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Від пакетів до "особливого статусу" Донбасу: у Раді назвали законопроекти, які планують розглянути на тижні

Київ • УНН

 • 20059 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. На цьому тижні народні депутати розглянуть законопроекти, зокрема про особливий статус Донецької та Луганської областей, щодо встановлення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та про обмеження обігу пластикових пакетів. Також заплановане фінальне голосування за Державний бюджет на 2021 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВР.

Від пакетів до "особливого статусу" Донбасу: у Раді назвали законопроекти, які планують розглянути на тижні

Так, у Верховній Раді України повідомляється, що у вівторок, 15 грудня нардепи розглянуть законопроекти:

• № 4000, №4100-д – фінальне голосування за бюджет;
• № 4467 – про особливий статус Донецької та Луганської областей;
• № 4470 і № 4471 – щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції;
• № 3014 – про електронні комунікації.

В середу, 16 грудня:
•№ 4065 – щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування.

В четвер, 17 грудня:
• №3760 – про державну підтримку проектів зі значними інвестиціями;
• №3623 – щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

Так, в п'ятницю, 18 грудня:
• №4460-д – щодо встановлення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації;
• №3087-д – про Бюро економічної безпеки України;
• № 2051-1-д – про обмеження обігу пластикових пакетів.

Нагадаємо, голова ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада на засіданні у четвер розгляне законопроект Президента Володимира Зеленського про “інвестиційних нянь”.

Також Разумков повідомляв, що ВР може розглянути проект Державного бюджету на 2021 рік 15 грудня.

Як повідомлялося, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський заявив, що у парламентській фракції “Слуга народу” не знайшли голосів за Державний бюджет на 2021 рік, як і за призначення міністра освіти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.63
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,190.39
Ethereum
$1,518.65