Проблеми з бюджетом: Дубінський каже, що у "слуг народу" забракло голосів

"Пленарні засідання на найближчі тижні (після поточного) скасовуються, і відбудуться лише 25-29 грудня. У фракції не знайшли голосів за бюджет (проти мажоритарники, які не хочуть відбирати частину паливного акцизу у регіонів в кишеню Шмигаля) і за міністра освіти Шкарлета (проти нього виступає освітній комітет). Якщо міністр справа десята, то з бюджетом проблеми дуже серйозні”, - написав Дубінський.

Він додав, що "на сьогодні бюджет готові підтримати тільки списочники СН і група ”Довіра“. "Партія Тимошенко просить в бюджеті окремі статті витрат "під себе“, інакше голосувати не буде. Але якщо дати гроші Батьківщині, тоді не зрозуміло, як пояснити їх відсутність для своєї фракції. Тому з бюджетом — проблеми”, - додав Дубінський.

Відзначимо, що пленарних засідань в найближчі тижні, тобто з 21 по 24 грудня не має бути згідно з графіком пленарних засідань Ради. Також 25 грудня за планом вказується як вихідний, а 26-27 грудня - субота та неділя.

Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко заявив, що голосів за проект Державного бюджету на 2021 рік десь 250-260.

Раніше нардеп Данило Гетманцев заявляв, що Бюджет-2021 реальний і відповідає кризовому стану країни.

Також нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік і передав на розгляд до ВР. Додамо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за документ і розкритикував медичні витрати в Бюджеті-2021.

За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, у Верховній Раді можуть розглянути проект Державного бюджету на 2021 рік уже у вівторок, 15 грудня.