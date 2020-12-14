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Проблемы с бюджетом: Дубинский говорит, что у "слуг народа" не нашли голосов

Киев • УНН

 • 11649 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В парламентской фракции "Слуга народа" не нашли голосов за Государственный бюджет на 2021 год, как и за назначение министра образования. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает УНН.

Проблемы с бюджетом: Дубинский говорит, что у "слуг народа" не нашли голосов

"Пленарные заседания на ближайшие недели (после текущей) отменяются, и состоятся лишь 25-29 декабря. Во фракции не нашли голосов за бюджет (против мажоритарщики, которые не хотят отбирать часть топливного акциза у регионов в карман Шмыгаля) и за министра образования Шкарлета (против него выступает комитет по образованию). Если министр дело десятое, то с бюджетом проблемы очень серьезные", - написал Дубинский.

Он добавил, что "на сегодня бюджет готовы поддержать только списочники СН и группа "Довира". "Партия Тимошенко просит в бюджете отдельные статьи расходов "под себя", иначе голосовать не будет. Но если дать деньги Батькивщине, тогда не понятно, как объяснить их отсутствие для своей фракции. Поэтому с бюджетом – проблемы", - добавил Дубинский.

Отметим, что пленарных заседаний в ближайшие недели, то есть с 21 по 24 декабря не должно быть в соответствии с графиком пленарных заседаний Рады. Также 25 декабря по плану указывается как выходной, а 26-27 декабря - суббота и воскресенье.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко заявил, что голосов за проект Государственного бюджета на 2021 где-то 250-260.

Ранее нардеп Данил Гетманцев заявлял, что Бюджет-2021 реальный и соответствует кризисному состоянию страны.

Также напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год и передал на рассмотрение в ВР. Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в Бюджете-2021.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, в Верховной Раде могут рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 года уже во вторник, 15 декабря.

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