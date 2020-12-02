Гетманцев: Бюджет-2021 реален и соответствует кризисному состоянию страны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Переданный ко второму чтению проект бюджета на 2021 год реальный и соответствует кризисному состоянию страны. Об этом сообщил журналистам народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает корреспондент УНН.
“Бюджет на следующий год — это бюджет реальный, это бюджет приземленный. Бюджет, который соответствует кризисному состоянию в Украине и в мире... К сожалению у нас у всех очень много вопросов к проекту бюджета, но это то, с чем мы, к сожалению, вынуждены смириться, если мы хотим жить в реальном финансовом мире, а не жить определенными иллюзиями, которые затем ударят нас невыполнением доходной части бюджета и недовыполнением расходной части бюджета”, — рассказал Гетманцев.
Он считает, что консультации по проекту бюджета еще продлят, однако сногсшибательных изменений не будет.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг мифы о Бюджете-2021 и назвал основные цифры.
Напомним, 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Бюджета-2021. 27 ноября финальный проект Бюджета-2021 поступил в Раду.
Спикер Совета Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия Госбюджета-2021, если депутаты будут готовы голосовать за него.
Отметим, что и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что в проекте госбюджета на 2021 общие расходы на образование составляют 6,6% от ВВП — 295,6 млрд грн. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.