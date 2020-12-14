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Рада в четвер розгляне президентський законопроект про "інвестнянь"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Верховна Рада на засіданні у четвер розгляне законопроект Президента Володимира Зеленського про “інвестиційних нянь”. Про це сказав голова ВР Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради в понеділок, передає кореспондент УНН.

Рада в четвер розгляне президентський законопроект про "інвестнянь"

Так, зі слів Разумкова, важливим цього тижня буде питання щодо продовження закону про так званий “особливий статус”, він завтра виноситься на розгляд Верховної Ради України.

“Також законопроект на четвер — „інвестиційні няні“. Я сподіваюсь що він буде готовий на повторне друге читання. Було б бажано його прийняти наприкінці року”, — додав голова ВР.

Нагадаємо, 1 грудня Верховна Рада України повернула комітету для підготовки на повторне друге читання законопроект № 3760 про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, ініційований Президентом Володимиром Зеленським.

Законопроектом передбачається закріплення статусу державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабміном на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Законопроект встановлює, що державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових пільг шляхом будівництва/реконструкції деякої інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв’язку, інженерні комунікації тощо) за кошти держави. При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проект.

Зазначається, що розмір інвестицій у проект має становити щонайменше еквівалент 30 млн євро. У процесі реалізації проекту має забезпечуватись створення щонайменше 150 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році.

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