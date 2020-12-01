Рада повернула комітету законопроект про "інвестнянь"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Верховна Рада України повернула комітету для підготовки на повторне друге читання законопроект № 3760 про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Відповідне рішення підтримали 245 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
“Враховуючи, що поставлені на підтвердження правки не були підтримані деякими нашими колегами. Це розбалансувало повністю закон. Цей закон, якщо він буде прийнятий в тому вигляді, в якому він є, не буде працювати. Тому ми б пропонували проголосувати на друге повторне читання цей закон, доопрацювати, знайти спільну мову з колегами, які не надали голоси, і повторно винести в залу”, — зазначив голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
Нардепи підтримали пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне друге читання законопроект.
Зазначимо, сьогодні у Раді нардепи розглянули правки до проекту закону, в результаті було підтримано п’ять правок — лише частина з підтриманих комітетом.
Так, законопроектом передбачається закріплення статусу державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабміном на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.
Законопроект встановлює, що державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових пільг шляхом будівництва/реконструкції деякої інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв’язку, інженерні комунікації тощо) за кошти держави. При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проект.
Зазначається, що розмір інвестицій у проект має становити щонайменше еквівалент 30 млн євро. У процесі реалізації проекту має забезпечуватись створення щонайменше 150 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році.
Строк реалізації проекту не має перевищувати 5 років.
Також законопроектом передбачається запровадження інституту спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та урядом України в межах здійснення інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
Нагадаємо, Верховна Рада у липні скоротила строки внесення альтернативних законопроектів до проекту закону № 3760, поданий Президентом України Володимиром Зеленським.