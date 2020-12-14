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Рада в четверг рассмотрит президентский законопроект о "инвестнянях"

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Верховная Рада на заседании в четверг рассмотрит законопроект Президента Владимира Зеленского о “инвестиционных нянях”. Об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

Рада в четверг рассмотрит президентский законопроект о "инвестнянях"

Так, по словам Разумкова, важным на этой неделе будет вопрос о продлении закона о так называемом “особом статусе”, он завтра выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины.

“Также законопроект на четверг — „инвестиционные няни“. Я надеюсь, что он будет готов на повторное второе чтение. Было бы желательно его принять в конце года”, — добавил председатель ВР.

Напомним, 1 декабря Верховная Рада Украины вернула комитету для подготовки на повторное второе чтение законопроект № 3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, инициированный Президентом Владимиром Зеленским.

Законопроектом предусматривается закрепление статуса государственного учреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Законопроект устанавливает, что государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот путем строительства/реконструкции некоторой инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, инженерные коммуникации и т.п.) за счет государства. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Отмечается, что размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалента 30 млн евро. В процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году.

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