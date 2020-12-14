От пакетов до "особого статуса" Донбасса: в Раде назвали законопроекты, которые планируют рассмотреть на неделе

КИЕВ. 14 декабря. УНН. На этой неделе народные депутаты рассмотрят законопроекты, в частности об особом статусе Донецкой и Луганской областей, относительно установления уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и об ограничении обращения пластиковых пакетов. Также запланировано финальное голосование за Государственный бюджет на 2021 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.