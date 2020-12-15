Ситуація в Карабасі: Баку і Єреван обмінялися військовополоненими

“Літаком ВКС Росії доставлені в Баку і передані представникам азербайджанських компетентних органів 12 осіб. Азербайджанською стороною повернуті 44 людини, які прибули зі мною на аеродром Еребуні”, — заявив Мурадов.

Віце-прем’єр Вірменії Тигран Авінян на своїй сторінці в Facebook підтвердив обмін військовополоненими.

“З Азербайджану до Вірменії 44 наших співвітчизника офіційно переведені. На даному етапі повернуті вірменські бранці, чий факт підтверджений Азербайджаном і Червоним Хрестом. Процес виявлення інших наших співвітчизників і організація їх повернення триває інтенсивно. Додаткові відомості про повертаючихся полонених будуть представлені пізніше”, — написав Авінян.

Як повідомляв УНН, в Вірменії глава МЗС Ара Айвазян заявив, що пріоритетом країни є “повернення територій, зайнятих Баку” в Нагірному Карабасі. 19 грудня країна оголосить траур за загиблими на війні.