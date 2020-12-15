Ситуация в Карабахе: Баку и Ереван обменялись военнопленными

“Самолетом ВКС России доставлены в Баку и переданы представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек. Азербайджанской стороной возвращены 44 человека, которые прибыли со мной на аэродром Эребуни”, — заявил Мурадов.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян на своей странице в Facebook подтвердил обмен военнопленными.

“Из Азербайджана в Армению 44 наших соотечественника официально переведены. На данном этапе возвращены армянские пленники, чей факт подтвержден Азербайджаном и Красным Крестом. Процесс обнаружения других наших соотечественников и организация их возвращения продолжается интенсивно. Дополнительные сведения о возвращающихся пленниках будут представлены позже”, — написал Авинян.

Как сообщал УНН, в Армении глава МИД Ара Айвазян заявил, что приоритетом страны является “возвращение территорий, занятых Баку” в Нагорном Карабахе. 19 декабря страна объявит траур по погибшим на войне.