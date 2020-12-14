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Ситуація у Карабасі: Вірменія заявила, що її пріорітетом є "повернення територій, зайнятих Баку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Звільнення зайнятих Азербайджаном територій Нагірного Карабаху є пріоритетним питанням для Вірменії. Як в понеділок повідомляє зовнішньополітичне відомство республіки, про це в Єревані на зустрічі зі співголовами Мінської групи ОБСЄ Стефаном Вісконті (Франція), Ендрю Шофером (США) і тимчасово повіреним у справах посольства РФ Олексієм Сінєгубовим заявив глава МЗС Вірменії Ара Айвазян, зазначає УНН.

Ситуація у Карабасі: Вірменія заявила, що її пріорітетом є "повернення територій, зайнятих Баку"

“Як пріоритет вірменської сторони Айвазян наголосив встановлення статусу Арцаха (невизнана Нагірно-Карабахська республіка) на основі права народу на самовизначення, деокупацію територій Арцаху з боку Азербайджану, створення умов для безпечного повернення арцахських вірмен в свої будинки, а також збереження релігійної і культурної спадщини”, — наголошується в повідомленні МЗС Вірменії.

Вчора зовнішньополітичне відомство Вірменії заявило, що азербайджанські сили продовжили провокаційні дії в районі населених пунктів Мец-Шен і Хін-Шен в Гадрутському районі Нагірного Карабаху.

Єреван вчора зазначив, що азербайджанська сторона організувала провокацію в ході візиту представників Мінської групи ОБСЄ в регіон, а це стало викликом її зусиллям щодо мирного врегулювання і продовженням неприйнятних заяв лідерів Туреччини і Азербайджану. Така ситуація, вважають в Єревані, ще раз демонструє турецько-азербайджанську експансіоністську політику.

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