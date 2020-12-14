Ситуация в Карабахе: Армения заявила, что ее приоритетом является "возвращение территорий, занятых Баку"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Освобождение занятых Азербайджаном территорий Нагорного Карабаха является приоритетным вопросом для Армении. Как в понедельник сообщает внешнеполитическое ведомство республики, об этом в Ереване на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США) и временно поверенным в делах посольства РФ Алексеем Синегубовым заявил глава МИД Армении Ара Айвазян, отмечает УНН.
“В качестве приоритета армянской стороны Айвазян подчеркнул установление статуса Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) на основе права народа на самоопределение, деоккупацию территорий Арцаха со стороны Азербайджана, создание условий для безопасного возвращения арцахских армян в свои дома, а также сохранение религиозного и культурного наследия”, — отмечается в сообщении МИД Армении.
Вчера внешнеполитическое ведомство Армении заявило, что азербайджанские силы продолжили провокационные действия в районе населенных пунктов Мец-Шен и Хин-Шен в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.
Ереван вчера отметил, что азербайджанская сторона организовала провокацию в ходе визита представителей Минской группы ОБСЕ в регион, а это стало вызовом ее усилиям по мирному урегулированию и продолжением неприемлемых заявлений лидеров Турции и Азербайджана. Такая ситуация, считают в Ереване, еще раз демонстрирует турецко-азербайджанскую экспансионистскую политику.