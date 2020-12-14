Навальний у новому відео опублікував карту із "російським" Кримом

Так, нове відео під назвою "Справа розкрита. Я знаю всіх, хто намагався мене вбити" розповідає про замах на Навального.

Розслідування вийшло в один день зі спільним матеріалом The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel.

У ньому журналісти оприлюднили імена та звання співробітників ФСБ, які отруїли російського опозиціонера Олексія Навального "Новачком".

Так, російський опозиціонер Олексій Навальний відчув себе погано 20 серпня під час перельоту із Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. Він знаходився у комі. Омські лікарі провели ряд аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. Після цього його ввели у штучну кому.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок", а вже 7 вересня опозиціонера вивели із коми.

23 вересня Навальний був виписаний зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте", де він провів 32 дні.

Експерти у Німеччині, а потім і інших країнах також прийшли до висновку, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок". Країни ЄС закликали Москву провести розслідування того, чого сталося. Вони також ввели санкції проти російських чиновників, які, на їхню думку, могли бути причетними до замаху на Навального.

Навальний переконаний, що його отруїли спецслужби за вказівкою Кремля.

Російська влада відкидає причетність до отруєння. Представник Кремля Дмитро Пєсков і російські лікарі запевняють, що у Росії в організмі опозиціонера отрути виявлено не було. Москва заявляла про готовність співпрацювати з Німеччиною для з'ясування обставин того, що сталося. Кремль також звинуватив в упередженості Організацію по забороні хімічної зброї.

Нагадаємо, що у жовтні 2014 року Олексій Навальний в інтерв'ю "Ехо Москви" заявив, що Крим "де-факто належить Росії". Він тоді заявив, що "Крим — це не бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати".

"Я вважаю, що, незважаючи на те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я сильно раджу теж не обманювати себе. Він залишиться частиною Росії і більше ніколи в доступному для огляду майбутньому не стане частиною України", - сказав він.

Згодом, він дещо змінив свою позицію і заявив також в інтерв'ю "Ехо Москви", що якщо він коли-небудь займе "лідируючий пост у Росії", то проведе перший "чесний референдум" про статус півострова.