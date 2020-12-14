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Навальный в новом видео опубликовал карту с "российским" Крымом

Киев • УНН

 • 20443 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российский оппозиционер Алексей Навальный сегодня опубликовал очередное расследование - о покушении на себя. В новом видео демонстрируется карта России, частью которой изображен незаконно окупированный Крым, передает УНН.

Навальный в новом видео опубликовал карту с "российским" Крымом

Так, новое видео под названием "Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить" рассказывает о покушении на Навального.

Расследование вышло в один день с общим материалом The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel.

В нем журналисты обнародовали имена и звания сотрудников ФСБ, которые отравили российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком".

Так, российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что событие не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После этого его ввели в искусственную кому.

2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок", а уже 7 сентября оппозиционера вывели из комы.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел 32 дня.

Эксперты в Германии, а затем и других странах также пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Страны ЕС призвали Москву провести расследование того, чего случилось. Они также ввели санкции против российских чиновников, которые, по их мнению, могли быть причастны к покушению на Навального.

Навальный убежден, что его отравили спецслужбы по указанию Кремля.

Российские власти отвергает причастность к отравлению. Представитель Кремля Дмитрий Песков и российские врачи уверяют, что в России в организме оппозиционера яда обнаружено не было. Москва заявляла о готовности сотрудничать с Германией для выяснения обстоятельств случившегося. Кремль также обвинил в предвзятости Организацию по запрещению химического оружия.

Напомним, что в октябре 2014 года Алексей Навальный в интервью "Эхо Москвы" заявил, что Крым "де-факто принадлежит России". Он тогда заявил, что "Крым - это не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать".

"Я считаю, что, несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, однако реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и никогда в обозримом будущем не станет частью Украины", - сказал он.

Впоследствии, он несколько изменил свою позицию и заявил также в интервью "Эхо Москвы", что если он когда-нибудь займет "лидирующий пост в России", то проведет первый "честный референдум" о статусе полуострова.

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