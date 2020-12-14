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Голова ВООЗ у Європі дав Україні поради про тестування на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге, який перебуває в Україні, здійснив перші візити у Києві, зокрема, зустрівся з медичними працівниками на передовій боротьби з COVID-19. При цьому він наголосив на важливості розширення можливостей тестування COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу представництва ВООЗ в Україні.

"Сьогодні вранці доктор Ганс Клюге, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, відвідав медпрацівників, які знаходяться на передовій боротьби з COVID-19 у Київському обласному лабораторному центрі та Центрі первинної медико-санітарної допомоги №2. Вони надавали медичні послуги протягом всього часу пандемії COVID-19 в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що доктор Клюге "зустрівся з працівниками лабораторії, які проводять тестування на COVID-19 та займаються епіднаглядом за хворобою".

"Доктор Ганс Клюге підкреслив важливість: збільшення потенціалу тестування на COVID-19; забезпечення базовими послугами охорони здоров'я; підтримки медичних працівників", - сказано у повідомленні.

Представник ВООЗ та голова Представництва ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт та заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко супроводжували доктора Клюге та доктора Гундо Вайлера в лабораторний центр.

Нагадаємо, в Україну у неділю, 13 грудня, з офіційним візитом прибув директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге.

.@WHO_Europe Regional Director visited health workers who are on the frontline of #COVID19 in@hans_kluge highlighted the importance of:
Scaling up #COVID19 testing capacity
Ensuring essential healthcare services
Supporting #HealthcareWorkers pic.twitter.com/bXY2YZNx5p

— WHO Ukraine (@WHOUkraine) December 14, 2020

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