Голова ВООЗ у Європі дав Україні поради про тестування на COVID-19

"Сьогодні вранці доктор Ганс Клюге, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, відвідав медпрацівників, які знаходяться на передовій боротьби з COVID-19 у Київському обласному лабораторному центрі та Центрі первинної медико-санітарної допомоги №2. Вони надавали медичні послуги протягом всього часу пандемії COVID-19 в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що доктор Клюге "зустрівся з працівниками лабораторії, які проводять тестування на COVID-19 та займаються епіднаглядом за хворобою".

"Доктор Ганс Клюге підкреслив важливість: збільшення потенціалу тестування на COVID-19; забезпечення базовими послугами охорони здоров'я; підтримки медичних працівників", - сказано у повідомленні.

Представник ВООЗ та голова Представництва ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт та заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко супроводжували доктора Клюге та доктора Гундо Вайлера в лабораторний центр.

Нагадаємо, в Україну у неділю, 13 грудня, з офіційним візитом прибув директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге.

