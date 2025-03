Глава ВОЗ в Европе дал Украине советы по тестированию на COVID-19

"Сегодня утром доктор Ганс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, посетил медработников, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19 в Киевском областном лабораторном центре и Центре первичной медико-санитарной помощи №2. Они оказывали медицинские услуги в течение всего времени пандемии COVID-19 в Украине", - говорится в сообщении.

Также указано, что доктор Клюге "встретился с работниками лаборатории, проводящими тестирование на COVID-19 и занимающимися эпиднадзором за болезнью".

"Доктор Ганс Клюге подчеркнул важность: увеличения потенциала тестирования на COVID-19, обеспечения базовыми услугами здравоохранения; поддержки медицинских работников", - сказано в сообщении.

Представитель ВОЗ и глава Представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт и заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сопровождали доктора Клюге и доктора Гундо Вайлера в лабораторный центр.

Напомним, в Украину в воскресенье, 13 декабря, с официальным визитом прибыл директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс Клюге.

. @WHO_Europe Regional Director visited health workers who are on the frontline of # COVID19 in @hans_kluge highlighted the importance of:

Scaling up # COVID19 testing capacity

Ensuring essential healthcare services

Supporting #HealthcareWorkers pic.twitter.com/bXY2YZNx5p

- WHO Ukraine (@WHOUkraine) December 14, 2020