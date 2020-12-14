Ситуація у Карабасі: Вірменія 19 грудня оголосить триденну жалобу за загиблими у війні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Триденна загальнонаціональна жалоба за загиблими в ході бойових дій в Нагірному Карабасі буде оголошена з 19 грудня в Вірменії. Про це в понеділок в ході звернення до нації заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, пише УНН.
“19 грудня виповнюється сороковий день з моменту закінчення військових дій. З 19 грудня в Вірменії буде оголошений триденний траур, відбудеться траурний марш від площі Республіки до меморіального комплексу Ераблур, також будуть організовані інші заходи”, — зазначив він.
Вірменська влада заявляє про майже трьох тисяч загиблих в ході бойових дій в Карабасі, проте пошуки зниклих безвісті тривають.
Нагадаємо, Міноборони Вірменії 17 листопада, через тиждень після закінчення бойових дій, повідомляло, що в ході конфлікту загинули 2 425 вірменських військовослужбовців.
Зі зворотного боку конфлікту, у Азербайджану — за інформацією місцевого оборонного відомства, загинули 2 783 військовослужбовців. Ще понад сто вважаються зниклими безвісті. У госпіталях знаходяться 1 245 військових.
З початку війни також повідомлялося про загибель десятків мирних жителів, конкретне число жодна зі сторін не уточнювала.
Конфлікт в Карабасі закінчився підписанням угоди про припинення вогню, підготовленої за посередництва Росії. Перемогу здобув Азербайджан — він отримав контроль над майже половиною території, яка раніше контролювалася невизнаною Нагірно-Карабахською Республікою.
27 вересня в Нагірному Карабасі загострилася ситуація, на спірній території почалися активні бої. Баку і Єреван оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Під час збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.
9 листопада президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні будуть розміщені російські миротворці.