Ситуация в Карабахе: Армения 19 декабря объявит трехдневный траур по погибшим в войне
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Трехдневный общенациональный траур по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе будет объявлен с 19 декабря в Армении. Об этом в понедельник в ходе обращения к нации заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет УНН.
“19 декабря исполняется сороковой день с момента окончания военных действий. С 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур, состоится траурный марш от площади Республики до мемориального комплекса Ераблур, также будут организованы другие мероприятия”, — отметил он.
Армянские власти заявляют о почти трех тысячах погибших в ходе боевых действий в Карабахе, однако поиски пропавших без вести продолжаются.
Напомним, Минобороны Армении 17 ноября, спустя неделю после окончания боевых действий, сообщало, что в ходе конфликта погибли 2 425 армянских военнослужащих.
С обратной стороны конфликта, у Азербайджана — по информации местного оборонного ведомства, погибли 2 783 военнослужащих. Еще более ста считаются пропавшими без вести. В госпиталях находятся 1 245 военных.
С начала войны также сообщалось о гибели десятков мирных жителей, конкретное число ни одна из сторон не уточняла.
Конфликт в Карабахе закончился подписанием соглашения о прекращении огня, подготовленном при посредничестве России. Победу одержал Азербайджан — он получил контроль над почти половиной территории, которая ранее контролировалась непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.
27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.