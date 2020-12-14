Ситуація у Карабасі: Пашинян у зверненні до країни відповів на вимоги про його відставку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не збирається подавати у відставку і піде з посади глави кабміну тільки за підсумками волевиявлення народу. Про це він заявив у понеділок під час звернення до нації, пише УНН.

“Від статусу, даного мені народом, я можу відмовитися тільки на основі достовірних результатів волевиявлення народу. Поки такого волевиявлення немає, продовжу виконувати функції прем’єр-міністра, і я обіцяв робити це чесно”, — зазначив він.

Також Нікол Пашинян зазначив, що Вірменія і Азербайджан близькі початку до початку процесу обміну полоненими. “Ми впритул наблизилися до початку процесу обміну полоненими, повернення наших полонених. Дуже скоро очікуємо повернення офіційно підтвердженої групи полонених. На цьому етапі ми будемо повертати тих полонених, особистості яких підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста та Азербайджаном”, — зазначив він.

Мітинги з вимогою відставки прем’єра проходять в Вірменії з 10 листопада.

Раніше Пашинян заявив, що готовий вести переговори з представниками опозиції, але вони не повинні погрожувати уряду або примушувати його. “Ми готові вести діалог, це навіть наш обов’язок. Але діалог може бути з умовою, що повинна бути виключена ситуація, при якій хтось може сказати, що уряд погодився на діалог під погрозою або під примусом”, — сказав він.

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