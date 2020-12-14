Ситуация в Карабахе: Пашинян в обращении к стране ответил на требования о его отставке

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 70894 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 93783 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114829 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149970 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198404 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается подавать в отставку и уйдет с поста главы кабмина только по итогам волеизъявления народа. Об этом он заявил в понедельник в ходе обращения к нации, пишет УНН.

“От статуса, данного мне народом, я могу отказаться только на основе достоверных результатов волеизъявления народа. Пока такого волеизъявления нет, продолжу выполнять функции премьер-министра, и я обещал делать это честно”, — отметил он.

Также Никол Пашинян отметил, что Армения и Азербайджан близки началу к началу процесса обмена пленными. “Мы вплотную приблизились к началу процесса обмена пленными, возвращения наших пленных. Очень скоро ожидаем возвращения официально подтвержденной группы пленных. На этом этапе мы будем возвращать тех пленных, личности которых подтверждены Международным комитетом Красного Креста и Азербайджаном”, — отметил он.

Митинги с требованием отставки премьера проходят в Армении с 10 ноября.

Ранее Пашинян заявил, что готов вести переговоры с представителями оппозиции, но они не должны угрожать правительству или принуждать его. “Мы готовы вести диалог, это даже наша обязанность. Но диалог может быть с условием, что должна быть исключена ситуация, при которой кто-то может сказать, что правительство согласилось на диалог под угрозой или под принуждением”, — сказал он.

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