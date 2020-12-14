Ситуация в Карабахе: Пашинян в обращении к стране ответил на требования о его отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается подавать в отставку и уйдет с поста главы кабмина только по итогам волеизъявления народа. Об этом он заявил в понедельник в ходе обращения к нации, пишет УНН.
“От статуса, данного мне народом, я могу отказаться только на основе достоверных результатов волеизъявления народа. Пока такого волеизъявления нет, продолжу выполнять функции премьер-министра, и я обещал делать это честно”, — отметил он.
Также Никол Пашинян отметил, что Армения и Азербайджан близки началу к началу процесса обмена пленными. “Мы вплотную приблизились к началу процесса обмена пленными, возвращения наших пленных. Очень скоро ожидаем возвращения официально подтвержденной группы пленных. На этом этапе мы будем возвращать тех пленных, личности которых подтверждены Международным комитетом Красного Креста и Азербайджаном”, — отметил он.
Митинги с требованием отставки премьера проходят в Армении с 10 ноября.
Ранее Пашинян заявил, что готов вести переговоры с представителями оппозиции, но они не должны угрожать правительству или принуждать его. “Мы готовы вести диалог, это даже наша обязанность. Но диалог может быть с условием, что должна быть исключена ситуация, при которой кто-то может сказать, что правительство согласилось на диалог под угрозой или под принуждением”, — сказал он.