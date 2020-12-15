Госбюджет-2021, статус Донбасса и выборы в США — главные события суток

Верховная Рада сегодня рассмотрит Госбюджет-2021

На этой неделе народные депутаты Украины рассмотрят законопроекты об особом статусе Донецкой и Луганской областей, относительно установления уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и об ограничении обращения пластиковых пакетов.

Сегодня Верховная Рада на заседании рассмотрит законопроекты о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Ожидается, что парламент поддержит законопроекты об “особом статусе” Донбасса и деятельность НАПКа.

Категорически против принятия Госбюджета-2021 выступает министр здравоохранения Максим Степанов, предупреждая, что Украину ждет катастрофа из-за низких зарплат медиков и недостаточного финансирования медицины.

Документ также полностью раскритиковала известный врач-инфекционист Ольга Голубовская. Она призвала нардепов не голосовать за этот законопроект и пересмотреть расходы на медицину в Госбюджете-2021.

Особый статус Донбасса

На заседании Комитета организации государственной власти ВР в понедельник одобрили законопроект о продлении закона о “особый статус” Донбасса еще на год. Этот же комитет пригласил на встречу главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и спикера ТКГ Алексея Арестовича, чтобы услышать от них разъяснения о “Плане совместных шагов” по Донбассу.

Ранее в “Слуге народа” объяснили, что документ об “особом статусе” Донбасса внесли в Раду для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.

Добавим, что сегодня начнется двухдневная встреча участников переговорного процесса по Донбассу в Трехсторонний контактной группе. Украинская делегация предложила рассмотреть ряд вопросов, в частности обмен пленными и четыре новых участка разведения войск.

COVID-19 в Украине

В Украине из-за пандемии с 19 декабря вводят новые карантинные ограничения. В частности, они касаются проведения праздничных и религиозных мероприятий, работы учебных заведений и общественного питания.

С 14 декабря портал “Дія” начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. грн одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина, заявки уже подали более 33 тыс. украинцев.

В Украине с официальным визитом находится глава Европейского бюро ВОЗ доктор Ганс Клюге. Он уже совершил первые визиты в Киеве, в частности, встретился с медиками и дал советы о тестировании на COVID-19.

Напомним, жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

В деле об отравлении Навального новые детали

После того, как газета The Times сообщила, что, когда российский оппозиционер Алексей Навальный в состоянии комы был в омской больнице, была предпринята вторая попытка отравить его, на это отреагировали в Кремле и сам политик.

В частности, российский оппозиционер опубликовал очередное расследование — новое видео под названием “Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить”, которое рассказывает о покушении на него. В новом видео демонстрируется карта России, частью которой изображен незаконно оккупированный Крым.

Добавим, что совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel установило имена и звания сотрудников ФСБ, которые отравили Навального “Новичком”. Ключевую роль в покушении играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.

Новости в мире

В США в Коллегии выборщиков завершили голосование и подтвердили победу кандидата в президенты Джо Байдена, который получил 306 голосов из 270 необходимых для победы. Между тем действующий президент Америки Дональд Трамп уволил генерального прокурора Билла Барра и назначил на эту должность его заместителя.

В Великобритании выявили новый вариант коронавируса. Из-за этого с 16 декабря в Лондоне будут действовать максимальные антикоронавирусные ограничения — ограничения третьего уровня. Такие же меры задействуют также в Южном и Западном Эссексе и на юге Хартфордшира.

В Армении глава МИД Ара Айвазян заявил, что приоритетом страны является “возвращение территорий, занятых Баку” в Нагорном Карабахе. 19 декабря страна объявит траур по погибшим в войне. Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку и уйдет с поста главы кабмина только по итогам волеизъявления народа. Также стало известно, что Баку и Ереван обменялись военнопленными.