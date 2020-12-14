В Україну прибув глава Європейського бюро ВООЗ

“Протягом наступних декількох днів доктор Клюге зустрінеться з представниками уряду, ООН, партнерами з розвитку та представниками гуманітарних організацій. Також директор Європейського регіонального бюро ВООЗ зустрінеться з медпрацівниками, які знаходяться на передовій у боротьбі з пандемією COVID-19, та відвідає лабораторний центр, де проводять тестування на COVID-19”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на порядку денному візиту глави Європейського бюро ВООЗ — реагування на пандемію COVID-19 в Україні, вакцинація та трансформація системи охорони здоров’я. Разом Клюге до України приїхав директор відділу CSE ВООЗ доктор Гундо Вайлер.

Нагадаємо, в Україні за останніми даними зафіксовано понад 894 тис. випадків COVID-19, приріст за минулу добу — 9176. За час пандемії від коронавірусу одужали понад 501,5 тис. людей, понад 15 тис. — померли.