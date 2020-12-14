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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 75673 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 99844 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116214 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151266 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199308 просмотра

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3 марта, 04:20 • 195160 просмотра

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В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ

В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ

Киев  •  УНН

 • 12016 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украину в воскресенье с официальным визитом прибыл директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ганс Клюге. Об этом сообщает ВОЗ в Facebook, передает УНН.

“В течение следующих нескольких дней доктор Клюге встретится с представителями правительства, ООН, партнерами по развитию и представителями гуманитарных организаций. Также директор Европейского регионального бюро ВОЗ встретится с медработниками, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19 и посетит лабораторный центр, где проводят тестирование на COVID-19”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на повестке дня визита главы Европейского бюро ВОЗ — реагирование на пандемию COVID-19 в Украине, вакцинация и трансформация системы здравоохранения. Вместе Клюге в Украину приехал директор отдела CSE ВОЗ доктор Гундо Вайлер.

Напомним, в Украине по последним данным зафиксировано более 894 тыс. случаев COVID-19, прирост за минувшие сутки — 9176. За время пандемии от коронавируса выздоровели более 501,5 тыс. человек, более 15 тыс. — умерли.

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