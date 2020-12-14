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Вже понад 30 тисяч українців подали заявки на "карантинні" 8 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Після запуску реєстрації на отримання від держави 8 тисяч гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження подали заявки вже понад 33 тисячі українців. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, передає кореспондент УНН.

Вже понад 30 тисяч українців подали заявки на "карантинні" 8 тис. грн

“Станом на 16:00 ми маємо вже понад 33 тисячі українців, які успішно скористалися онлайн-послугою „одноразова допомога застрахованим особам“. Хочу зазначити, що з 11:00 ранку...ми маємо дуже високе навантаження і певну нестабільність роботи послуги. Подання заяви на отримання одноразової матеріальної допомоги доступне до 31 грудня... перше прохання від нас - не намагатися отримати послугу саме сьогодні... В нас під час пікових навантажень було десь 1000 заявників в одну секунду — це дійсно шалений попит”, — зазначив він.

Нагадаємо, відсьогодні, з 14 грудня, портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тисяч гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження, послугою вже встигли скористатися понад 5 тисяч осіб.

Через деякий час у “Дії” зафіксували затримки у роботі через рекордну кількість користувачів, не всім вдавалося подати заяву на отримання виплат.

Як раніше повідомлялося в УНН, ініційовані Президентом Володимиром Зеленським закони щодо підтримки бізнесу на період карантину, що передбачають допомогу у 8 тисяч гривень для ФОПів, списання та відстрочку погашення податкового боргу, запрацювали з 10 грудня.

Додамо, раніше уряд вже вводив “карантин вихідного дня” до кінця листопада — простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Проти виступали очільники низки облцентрів та представники бізнесу. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.

Також додамо, що Міністерство цифрової трансформації заявляло, що заплатить більше мільйона гривень “білим хакерам”, які зможуть знайти недоліки в додатку “Дія”.

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